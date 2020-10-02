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02 октября 2020, 18:07 2

Суд Одессы отменил отказ о регистрации партии Кивалова на местных выборах

02 октября 2020, 18:07 2
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Суд также подтвердил правильность составления документов, предоставленных Украинской морской партией
Суд также подтвердил правильность составления документов, предоставленных Украинской морской партией
Фото: Liga.net
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Одесский окружной админсуд признал незаконным и отменил постановление Одесской городской территориальной избирательной комиссии №56 об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Об этом сообщается на странице этой политсилы в Facebook, информирует RegioNews.

"Одесский окружной административный суд восстановил справедливость, отменив незаконное и политически ангажированное решение Одесской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатов от Украинской морской партии", - говорится в сообщении.

В партии заявили, что суд дал юридическую оценку незаконным действиям избиркома, а также подтвердил правильность составления документов, предоставленных Украинской морской партией

Отмечается, что представители партии также обратились с заявлениями относительно деятельности должностных лиц Одесской территориальной избирательной комиссии в НПУ, Офис генпрокурор Украины, СБУ, ГБР, а также в Центральную избирательную комиссию и необходимости срочной замены председателя и секретаря гортеризбиркома.

Напомним, 29 сентября одесский теризбирком принял решение об отказе в регистрации списков кандидатов в депутаты горсовета от трех партий - "Оппозиционного блока", "Украинской морской партии Сергея Кивалова" и "Блока Эдуарда Гурвица", сославшись на несоблюдение гендерных квот.

Тогда же Кивалов заявил, что будет судиться.

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