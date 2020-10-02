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02 октября 2020, 16:34 1

На Центральном вокзале Киева произошла стрельба, ранена женщина

02 октября 2020, 16:34 1
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Сейчас все участники конфликта установлены
Сейчас все участники конфликта установлены
Фото из открытых источников
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На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве произошла стрельба, в результате которой одна женщина получила незначительное ранение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 11 часов в киевскую полицию поступила информация о якобы стрельбе на площади Вокзальной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и представители других профильных служб полиции

Предварительно установлено, что возле одного из киосков находилась группа в составе трех человек, и между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний произвел выстрел в сторону знакомой из пневматического пистолета.

По информации полиции, пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась. Уточняется, что больше никто не пострадал.

В настоящее время все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Напомним, недавно в Харькове неизвестные подстрелили женщину и похитили ее автомобиль.

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