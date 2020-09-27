13:53  27 сентября
Генпрокуратура открыла уголовное дело против Петра Порошенко и чиновников Минфина
14:20  27 сентября
Завтра в Харькове начнут проводить ДНК-экспертизу тел погибших в авиакатастрофе - Кучер
18:30  27 сентября
С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2020, 15:47 6

МИД Украины отреагировало на эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном

27 сентября 2020, 15:47 6
Читайте також українською мовою
Министерство призывает стороны к диалогу
Министерство призывает стороны к диалогу
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ведомства в Тwitter.

МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших”, – говорится в сообщении.

Напомним, Азербайджан и Армения опять развязали войну. Сегодня утром столицу Нагорного Карабаха обстреляли из систем "Град". Армения сбила два азербайджанских вертолета. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в очередной эскалации насилия в регионе.

Азербайджан Украина война заявление МИД Армения Нагорный Карабах
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Азербайджан и Армения опять развязали войну
27 сентября 2020, 11:27
В Украине непогода обесточила 107 населенных пунктов
27 сентября 2020, 10:21
В Украине зафиксировано уже 198 тысяч случаев коронавирусной болезни
27 сентября 2020, 10:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »