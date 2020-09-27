МИД Украины отреагировало на эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном

Министерство призывает стороны к диалогу

Министерство призывает стороны к диалогу

Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение ведомства в Тwitter.

МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших”, – говорится в сообщении.

МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

Напомним, Азербайджан и Армения опять развязали войну. Сегодня утром столицу Нагорного Карабаха обстреляли из систем "Град". Армения сбила два азербайджанских вертолета. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в очередной эскалации насилия в регионе.