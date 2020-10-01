Стало известно, сколько украинцев доверяют избиркомам и ЦИК

Доверие к этим институтам выросло

Доверие к этим институтам выросло

Фото из открытых источников

Почти 75% украинцев доверяют избиркомам по месту жительства, а свыше 60% – Центральной избирательной комиссии.

Об этом свидетельствуют результаты третьей волны опроса, проведенного с 25 по 28 сентября Социологической группой "Рейтинг", передает RegioNews.

По результатам опроса, респонденты в основном доверяют институтам, которые ответственны за организацию местных выборов.

Так, 74% опрошенных доверяют работникам комиссии на участках по месту жительства (21% – не доверяют), а 61% – доверяют Центральной избирательной комиссии (35% – не доверяют).

"По сравнению с периодом прошлых парламентских выборов (июль 2019) доверие к упомянутым институтам возросло", - говорится в опросе.

Напомним, по состоянию на 1 октября в Украине завершился прием кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, и начался процесс их образования.