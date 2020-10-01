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01 октября 2020, 14:53 7

30% украинцев готовы проголосовать за действующих мэров городов

01 октября 2020, 14:53 7
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Большая часть избирателей еще не определились с выбором
Большая часть избирателей еще не определились с выбором
Фото: flickr
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На местных выборах треть украинцев (31%) готовы поддержать действующих голов населенных пунктов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Чуть больше 34% будут голосовать за другого кандидата, еще 35% - не определились в этом вопросе.

58% выбирают действующего главу города/села, поскольку считают сильным главой населенного пункта, 16% выбирают его из-за того, что считают хорошим человеком, одновременно, 20% - из-за того, что другие кандидаты хуже"- сообщают социологи.

Более 90% знают, кто является их городским/сельским головой, а 60% лично встречали главу своего населенного пункта (прежде всего речь идет о жителях сел).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 25-28 сентября 2020 среди 5 тысяч респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев доверяют избиркомам и ЦИК.

опрос мэр голосование Местные выборы избиратели
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