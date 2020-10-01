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01 октября 2020, 11:22 11

Холоднюка отстранили от должности председателя судебной администрации - ВАКС

01 октября 2020, 11:22 11
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Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отстранил на два месяца Зеновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает RegioNews.

Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности председателя Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении 12 лицам, в том числе председателю ГСА и председателю Окружного админсуда Киева.

По версии следствия, подозреваемые имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, создания искусственных препятствий в их работе, а также вмешательства в деятельность государственных деятелей.

суд НАБУ ВАКС прокурор уголовное дело
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