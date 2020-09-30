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Довыборы в Раду: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
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30 сентября 2020, 09:29 5

Довыборы в Раду: ЦИК завершил регистрацию кандидатов

30 сентября 2020, 09:29 5
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Всего зарегистрировано 17 кандидатов
Всего зарегистрировано 17 кандидатов
Фото: из открытых источников
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На довыборах в Верховную Раду завершился процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины по 208 одномандатному избирательному округу. 

Как передает RegioNews, об этом сообщают в пресс-службе ЦИК.

Так, Комиссия зарегистрировала: Алексея Оскера, Михаила Побегая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко, Михаила Цисельского, Игоря Гунько, Владлену Каплин, Виктора Карповича, Дениса Нечепорука, Владимира Нечипоренко.

Известно, что ЦИК отказал в регистрации 8 кандидатов в нардепы из-за отсутствия документов, необходимых для регистрации или несоответствия представленных ими документов требованиям избирательного законодательства.

Напомним, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко. Процесс довыборов в Раду стартовал 26 августа.

выборы политика Избирательный кодекс ЦИК Кандидат
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