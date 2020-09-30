Кандидатам в міськраду Івано-Франківська від ОПЗЖ відмовили в реєстрації

Партія подала не повний пакет документів

Партія подала не повний пакет документів

Фото: Facebook

В Івано-Франківську вчора, 29 вересня члени міської територіальної виборчої комісії відмовили у реєстрації на вибори до міської ради партії ОПЗЖ.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову Івано-Франківської міської виборчої комісії Андрія Петрика, передає RegioNews.

За його словами, було зареєстровано дев'ять політичних партій, ще по чотирьох комісія приймала рішення.

Це "Платформа громад", "Сила і Честь", "Наш край" та "ОПЗЖ". Ми змушені були відмовити у реєстрації політичній партії ОПЗЖ через відсутність багатьох документів", - повідомив Петрик.

Він уточнив, що партія не подала заяву з переліком документів про реєстрацію, а також програму в паперовому й електронному вигляді.

Грошова застава здійснювалася неналежним суб'єктом - оплачена фізичною особою. Хоча закон вимагає, щоб платила юридична особа, а саме – партія", - зазначив голова комісії.

Нагадаємо, у Миколаєві відмовили трьом партіям у реєстрації їхніх кандидатів.