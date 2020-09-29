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29 сентября 2020, 14:59 5

В мэры Одессы уже зарегистрировали 18 кандидатов: кто эти люди

29 сентября 2020, 14:59 5
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Среди них - трое самовыдвиженцев
Среди них - трое самовыдвиженцев
Фото из открытых источников
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Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала по состоянию на 28 сентября 18-х граждан кандидатами на должность городского главы на местных выборах-2020.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесский гортеризбирком.

"Зарегистрировать кандидата на должность Одесского городского председателя Одесского района Одесской области на первых местных выборах 25 октября 2020 года, выдвинутого путем самовыдвижения Викторию Стоянову", - говорится в постановлении гортеризбиркома №81, принятом 28 сентября в 23 час. 47 мин.

Ранее в понедельник, 28 сентября, избирательная комиссия приняла решение о регистрации еще 10 кандидатов в мэры Одессы. В частности:

  • Сергея Кивалова - кандидата от Украинской морской партии;
  • Наталью Делиеву - от партии "Голос";
  • Сергея Варламова - от партии "Национальный корпус";
  • Евгения Червоненко - от партии "Наш край";
  • Альберта Байжанова - от партии "За права человека";
  • Эдуарда Гурвица - от партии "Блок Эдуарда Гурвица";
  • Николая Скорика - от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  • Петра Обухова - от партии "Европейская солидарность";
  • самовыдвиженцев Игоря Щербину и Олега Михайлика.

Напомним, суд отказался снимать кандидатуру мэра Одессы Труханова с местных выборов.

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