У мери Одеси вже зареєстрували 18 кандидатів: хто ці люди

Серед них - троє самовисуванців

Серед них - троє самовисуванців

Фото з відкритих джерел

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала станом на 28 вересня 18-х громадян кандидатами на посаду міського голови на місцевих виборах-2020.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеський міськтервиборчком.

"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого шляхом самовисування Вікторію Стоянову", - йдеться у постанові міськтервиборчкому №81, ухваленій 28 вересня о 23 год. 47 хв.

Раніше в понеділок, 28 вересня, виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію ще 10 кандидатів у мери Одеси. Зокрема:

Сергія Ківалова - кандидата від Української морської партії;

Наталію Делієву - від партії "Голос";

Сергія Варламова - від партії "Національний корпус";

Євгена Червоненка - від партії "Наш край";

Альберта Байжанова - від партії "За права людини";

Едуарда Гурвіца - від партії "Блок Едуарда Гурвіца";

Миколу Скорика - від партії "Опозиційна платформа - За життя";

Петра Обухова - від партії "Європейська солідарність";

самовисуванців Ігоря Щербіну й Олега Михайлика.

Нагадаємо, суд відмовився знімати кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів.