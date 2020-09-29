У мери Одеси вже зареєстрували 18 кандидатів: хто ці люди
Серед них - троє самовисуванців
Серед них - троє самовисуванців
Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала станом на 28 вересня 18-х громадян кандидатами на посаду міського голови на місцевих виборах-2020.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеський міськтервиборчком.
"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого шляхом самовисування Вікторію Стоянову", - йдеться у постанові міськтервиборчкому №81, ухваленій 28 вересня о 23 год. 47 хв.
Раніше в понеділок, 28 вересня, виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію ще 10 кандидатів у мери Одеси. Зокрема:
- Сергія Ківалова - кандидата від Української морської партії;
- Наталію Делієву - від партії "Голос";
- Сергія Варламова - від партії "Національний корпус";
- Євгена Червоненка - від партії "Наш край";
- Альберта Байжанова - від партії "За права людини";
- Едуарда Гурвіца - від партії "Блок Едуарда Гурвіца";
- Миколу Скорика - від партії "Опозиційна платформа - За життя";
- Петра Обухова - від партії "Європейська солідарність";
- самовисуванців Ігоря Щербіну й Олега Михайлика.
Нагадаємо, суд відмовився знімати кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів.
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