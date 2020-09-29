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29 вересня 2020, 14:59 5

У мери Одеси вже зареєстрували 18 кандидатів: хто ці люди

29 вересня 2020, 14:59 5
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Серед них - троє самовисуванців
Серед них - троє самовисуванців
Фото з відкритих джерел
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Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала станом на 28 вересня 18-х громадян кандидатами на посаду міського голови на місцевих виборах-2020.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеський міськтервиборчком.

"Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови Одеського району Одеської області на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутого шляхом самовисування Вікторію Стоянову", - йдеться у постанові міськтервиборчкому №81, ухваленій 28 вересня о 23 год. 47 хв.

Раніше в понеділок, 28 вересня, виборча комісія ухвалила рішення про реєстрацію ще 10 кандидатів у мери Одеси. Зокрема:

  • Сергія Ківалова - кандидата від Української морської партії;
  • Наталію Делієву - від партії "Голос";
  • Сергія Варламова - від партії "Національний корпус";
  • Євгена Червоненка - від партії "Наш край";
  • Альберта Байжанова - від партії "За права людини";
  • Едуарда Гурвіца - від партії "Блок Едуарда Гурвіца";
  • Миколу Скорика - від партії "Опозиційна платформа - За життя";
  • Петра Обухова - від партії "Європейська солідарність";
  • самовисуванців Ігоря Щербіну й Олега Михайлика.

Нагадаємо, суд відмовився знімати кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів.

вибори Одеса мер Місцеві вибори Кандидат
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