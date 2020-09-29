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"Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия
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29 сентября 2020, 13:32 7

"Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия

29 сентября 2020, 13:32 7
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Заседание планирую провести уже на следующей неделе
Заседание планирую провести уже на следующей неделе
Фото: из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила планирует провести выездное заседание на Донбассе.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия.

Он сообщил, что ориентировочно оно состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Арахамия считает, что в партии "Слуга народа" на местных выборах нигде не будет монобольшинства, этот феномен был характерен для Верховной Рады.

Донбасс Давид Арахамия Слуга народа партия фракция
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