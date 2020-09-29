"Слуга народа" хочет провести выездное заседание на Донбассе - Арахамия
Заседание планирую провести уже на следующей неделе
Заседание планирую провести уже на следующей неделе
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила планирует провести выездное заседание на Донбассе.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Слуга народа" планирует заседание фракции на Донбассе, по сути, в нулевой зоне", - сказал Арахамия.
Он сообщил, что ориентировочно оно состоится на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Арахамия считает, что в партии "Слуга народа" на местных выборах нигде не будет монобольшинства, этот феномен был характерен для Верховной Рады.
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