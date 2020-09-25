ЦИК зарегистрировала первых международных наблюдателей на местные выборы

Комиссия аккредитовала 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств

Комиссия аккредитовала 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия аккредитовала первых 28 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

На местных выборах аккредитовано 8 официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 20 - от двух международных организаций", - говорится в сообщении.

Известно, что ЦИК аккредитовала 9 наблюдателей от Европейской сети организаций по мониторингу выборов, 11 – от Украинского конгрессового Комитета Америки, четыре – от Словакии и четыре – от Испании.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет избирательных бюллетеней на местных выборах.