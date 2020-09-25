Полиция за сутки открыла три уголовных дела относительно избирательных нарушений

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Закарпатской области и Киеве

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Закарпатской области и Киеве

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки полицейские открыли три уголовных производства в связи с нарушениями в рамках избирательного процесса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В течение суток в ЕРДР внесены сведения о трех уголовных правонарушений. Всего в течение суток в полицию поступило 212 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства", - говорится в сообщении.

Больше всего сообщений зафиксировано: по 25 – в Закарпатской области и Киеве, в Херсонской – 23, по 20 – в Днепропетровской и Киевской областях, в Кировоградской – 13, в Донецкой – 11, по 10 – в Луганской и Сумской, Черкасской – 9, в Николаевской – 8, в Винницкой – 7, в Запорожской области – 6.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 924 сообщения, связанных с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения по 83 уголовных правонарушений: 45 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 38 – связанные с избирательным процессом.

Напомним, 16 сентября полицейские открыли еще два уголовных дела за нарушение избирательного процесса.