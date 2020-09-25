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25 сентября 2020, 21:08 3

Кадровые изменения в правительстве: Разумков сказал, к каким министрам у Рады "есть вопросы"

25 сентября 2020, 21:08 3
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Спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс
Спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс
Фото: Слуга народа / Facebook
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает перестановки в Кабинете министров. Отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, есть два министры, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. В отношении министерства финансов - ситуация более неординарная. Это и относительно дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент, - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.

В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.

Как известно, ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.

Также было названо министров, которых скоро могут отправить в отставку.

Впоследствии президент Владимир Зеленский выразил сомнение в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.

министр бюджет Минфин Верховная Рада Министерство
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