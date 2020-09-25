Кадровые изменения в правительстве: Разумков сказал, к каким министрам у Рады "есть вопросы"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает перестановки в Кабинете министров. Отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
По его словам, есть два министры, к которым есть вопросы.
"Это Минфин и Минэкономики. В отношении министерства финансов - ситуация более неординарная. Это и относительно дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент, - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.
В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.
Как известно, ранее в "Слуге народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабмине.
Также было названо министров, которых скоро могут отправить в отставку.
Впоследствии президент Владимир Зеленский выразил сомнение в необходимости кадровых изменений во власти в ближайшее время.