ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова

Следователи отметили пять основных эпизодов совершения преступления

Следователи отметили пять основных эпизодов совершения преступления

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ Владимир Замана", - говорится в сообщении.

Так, следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, которые в конечном итоге привели к оккупации Крымского полуострова:

1) преступное сокращение ВСУ.

Несмотря на возврат к внеблоковому статусу, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 годов предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих.

2) подрыв состояния мобилизационной готовности.

В 2013 году было сокращено половину от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, было свернуто "по-буквенную" приписку мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники.

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма.

Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, было сокращено одну из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлено программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов.

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы.

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - к вторжению РФ на территорию АР Крым и города Севастополь, последующей их оккупации, нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в сообщении.

Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается.

Ранее сообщалось, что результаты псевдовыборах на территориях АР Крым и г. Севастополь не будут иметь никаких юридических последствий.