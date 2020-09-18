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18 сентября 2020, 13:16 6

Против Порошенко открыли 58 уголовных дел – адвокат

18 сентября 2020, 13:16 6
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По мнению адвоката, ГБР гораздо интереснее открывать новые дела, "чем их нормальная работа"
По мнению адвоката, ГБР гораздо интереснее открывать новые дела, "чем их нормальная работа"
Фото: из открытых источников
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Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел.

Об этом на брифинге сообщили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань, передает RegioNews.

Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем… мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел", - сообщил Новиков.

Он добавил, что при этом нет никаких признаков, что Государственное бюро расследований собирается "как-то менять направление своих усилий".

Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа", - отметил он.

Его коллега Головань подчеркнул, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия события преступления, но потом Печерский райсуд Киева открывал их снова.

Напомним, ранее адвокат Порошенко заявил, что против него открыли 15 новых дел.

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