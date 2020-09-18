Против Порошенко открыли 58 уголовных дел – адвокат
Адвокат пятого президента Петра Порошенко Илья Новиков сообщил, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел.
Об этом на брифинге сообщили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань, передает RegioNews.
Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая уголовных дел из списка Порошенко. Опять же, мы не знаем… мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас – это 58 уголовных дел", - сообщил Новиков.
Он добавил, что при этом нет никаких признаков, что Государственное бюро расследований собирается "как-то менять направление своих усилий".
Очевидно, что это им гораздо интереснее, чем их нормальная работа", - отметил он.
Его коллега Головань подчеркнул, что некоторые из этих дел были сперва закрыты из-за отсутствия события преступления, но потом Печерский райсуд Киева открывал их снова.
Напомним, ранее адвокат Порошенко заявил, что против него открыли 15 новых дел.