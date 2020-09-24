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Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов, еще двум отказали
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24 сентября 2020, 09:02 5

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов, еще двум отказали

24 сентября 2020, 09:02 5
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По округу идут два кандидата с одной фамилией и именем
Фото: из открытых источников
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Центризбирком зарегистрировал 12 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Черниговской области (208 округ). Двум кандидатам отказали в регистрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, на заседании 23 сентября были зарегистрированы Владимир Василевич (самовыдвиженец), Иван Симоненко (партия "За права людини") и Михаил Цисельский (самовыдвиженец).

В то же время было отказано в регистрации Людмиле Давиденко, жене погибшего нардепа по этому же округу Валерия Давиденко. Также ЦИК не зарегистрировала Александра Лузана. В обоих случаях причиной отказа является отсутствие необходимых для регистрации документов.

Ранее Комиссией уже было зарегистрировано девять кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 208 - Алексея Оскера, Михаила Побегая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько и Анатолия Николаевича Гунько.

Последний день регистрации кандидатов в депутаты - 29 сентября включительно.

Напомним, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко. Процесс довыборов в Раду стартовал 26 августа.

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