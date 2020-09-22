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22 сентября 2020, 18:03 2

Зеленский обсудит вопрос деоккупации Крыма на саммите Украина-ЕС

22 сентября 2020, 18:03 2
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Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на саммите Украина-ЕС.

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

"Спасибо Жозепу Бореллю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м Саммите Украина-ЕС”, - написал Зеленский.

Напомним, в августе в интервью телеканалу Euronews президент Владимир Зеленский заявил, что материковая часть Украины вернет оккупированный Россией Крым.

Крым оккупация президент Евросоюз саммит
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