Зеленский обсудит вопрос деоккупации Крыма на саммите Украина-ЕС
Саммит Украина-ЕС запланировано на 1 октября
Саммит Украина-ЕС запланировано на 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на саммите Украина-ЕС.
Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.
"Спасибо Жозепу Бореллю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м Саммите Украина-ЕС”, - написал Зеленский.
Напомним, в августе в интервью телеканалу Euronews президент Владимир Зеленский заявил, что материковая часть Украины вернет оккупированный Россией Крым.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Страсти в Покровске и спокойствие Дружковки. Как угольный генерал решил стать градоначальником