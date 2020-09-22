Зеленский обсудит вопрос деоккупации Крыма на саммите Украина-ЕС

Саммит Украина-ЕС запланировано на 1 октября

Саммит Украина-ЕС запланировано на 1 октября

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на саммите Украина-ЕС.

Об этом он написал в Twitter, передает RegioNews.

"Спасибо Жозепу Бореллю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м Саммите Украина-ЕС”, - написал Зеленский.

Напомним, в августе в интервью телеканалу Euronews президент Владимир Зеленский заявил, что материковая часть Украины вернет оккупированный Россией Крым.