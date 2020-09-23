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23 сентября 2020, 10:01 9

На Харьковщине поймали "на горячем" военкома во время получения взятки

23 сентября 2020, 10:01 9
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За выдачу военного билета и постановку на воинский учет он хотел получить 8,5 тысяч гривен
За выдачу военного билета и постановку на воинский учет он хотел получить 8,5 тысяч гривен
Фото: Нацполиция
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В Харьковской области правоохранители разоблачили военного комиссара, который требовал деньги от военнообязанных. Взяточника задержали сразу после получения денег.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции области.

Военный комиссар Харьковского комиссариата области требовал от гражданина денежные средства за беспрепятственную постановку на военный учет и получения предписанного билета", - говорится в сообщении.

Комиссар был задержан после получения 8,5 тысяч гривен, которые были изъяты на месте происшествия.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, 21 сентября главу Харьковского окружного административного суда поймали на передаче взятки.

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