Зеленский снова собрался с визитом в Николаевскую область

Он планирует ознакомиться с ходом военных учений

Он планирует ознакомиться с ходом военных учений

Фото: Офис президента

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация, передает RegioNews.

По информации ОГА, в ходе рабочей поездки Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020".

Других подробностей рабочего визита Зеленского пока нет.

Напомним, 21 августа президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область, он принял участие в презентации Стратегии развития области.

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом.