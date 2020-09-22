Зеленский снова собрался с визитом в Николаевскую область
Он планирует ознакомиться с ходом военных учений
Он планирует ознакомиться с ходом военных учений
Завтра, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит Николаевскую область с рабочим визитом.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация, передает RegioNews.
По информации ОГА, в ходе рабочей поездки Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020".
Других подробностей рабочего визита Зеленского пока нет.
Напомним, 21 августа президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область, он принял участие в презентации Стратегии развития области.
Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом.
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