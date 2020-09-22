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22 сентября 2020, 15:07 5

Зеленский снова собрался с визитом в Николаевскую область

22 сентября 2020, 15:07 5
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Он планирует ознакомиться с ходом военных учений
Фото: Офис президента
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Завтра, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит Николаевскую область с рабочим визитом.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация, передает RegioNews.

По информации ОГА, в ходе рабочей поездки Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2020".

Других подробностей рабочего визита Зеленского пока нет.

Напомним, 21 августа президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Николаевскую область, он принял участие в презентации Стратегии развития области.

Во время общения с журналистами Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом.

Николаевская ОГА Владимир Зеленский учения президент визит
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