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22 сентября 2020, 15:57 2

Правительство будет поддерживать туристический потенциал регионов - Шмыгаль

22 сентября 2020, 15:57 2
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По мнению премьер-министра, от этого выиграют общины
Фото: Кабмин
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Кабинет министров намерен искать дополнительные инструменты для поддержки туристического потенциала регионов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Сумскую область, передает RegioNews.

По его словам, Сумская область имеет мощные возможности для развития туризма, поэтому необходимо уделять особое внимание поддержке так называемых туристических магнитов.

Среди них, в частности, комплекс "Усадьба Харитоненко". С состоянием культурно-исторического памятника глава правительства во время рабочей поездки ознакомился лично", - говорится в сообщении.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко также отметил, что в Сумской области есть большое количество объектов, которые могут стать "туристическими магнитами".

Он добавил, что на следующий год запланированы две программы по развитию этой сферы.

Напомним, 22 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль находится с рабочим визитом в Сумской области.

Он заявил, что в Сумской областной больнице построят новый хирургический корпус.

Денис Шмыгаль туризм регионы Кабмин Сумская область
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