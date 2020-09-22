Правительство будет поддерживать туристический потенциал регионов - Шмыгаль

По мнению премьер-министра, от этого выиграют общины

По мнению премьер-министра, от этого выиграют общины

Фото: Кабмин

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Сумскую область, передает RegioNews.

По его словам, Сумская область имеет мощные возможности для развития туризма, поэтому необходимо уделять особое внимание поддержке так называемых туристических магнитов.

Среди них, в частности, комплекс "Усадьба Харитоненко". С состоянием культурно-исторического памятника глава правительства во время рабочей поездки ознакомился лично", - говорится в сообщении.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко также отметил, что в Сумской области есть большое количество объектов, которые могут стать "туристическими магнитами".

Он добавил, что на следующий год запланированы две программы по развитию этой сферы.

Напомним, 22 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль находится с рабочим визитом в Сумской области.

Он заявил, что в Сумской областной больнице построят новый хирургический корпус.