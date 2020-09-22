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22 сентября 2020, 12:26 2

В Сумской областной больнице построят новый хирургический корпус - Шмыгаль

22 сентября 2020, 12:26 2
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Ежегодно в больнице получают услуги до 22 тысяч пациентов
Ежегодно в больнице получают услуги до 22 тысяч пациентов
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Сумскую областную больницу приобретут новое оборудование в ближайшее время, а в последующие годы планируют построить новый хирургический корпус.

Об этом премьер-министр сообщил в Telegram-канале, передает RegioNews.

Пообщался с коллективом Сумской областной клинической больницы. Это главное учреждение здравоохранения в области. Ежегодно здесь получают услуги до 22 тысяч пациентов, а следовательно, для них должны быть созданы современные и комфортные условия. В рамках проекта президента "Большое строительство" продолжается достройка корпуса В, ближайшее время будет приобретено новое оборудование и расширится список услуг", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что на ближайшие годы приоритетным направлением модернизации заведения является строительство нового хирургического корпуса и реконструкция приемного отделения.

Ранее сообщалось, что 22 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль находится с рабочим визитом в Сумской области.

Денис Шмыгаль врачи больницы лечение большая стройка
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