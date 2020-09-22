Шмыгаль наведался на Сумщину: что в программе визита
Премьер проверит работу областной клинической больницы
Премьер проверит работу областной клинической больницы
Во вторник, 22 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Сумской области. Там он проверяет работу медицинских и культурных объектов.
Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
В Сумской области Денис Шмыгаль проверит работу областной клинической больницы. Кроме того, в планах - посетить культурные объекты. В частности, Сумской областной художественный музей им. Онацкого и Национальный академический театр драмы и музыкальной комедии им. Щепкина.
Ранее Шмыгаль прокомментировал проект госбюджета на 2021 год.
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