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22 сентября 2020, 10:24 7

Шмыгаль наведался на Сумщину: что в программе визита

22 сентября 2020, 10:24 7
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Премьер проверит работу областной клинической больницы
Премьер проверит работу областной клинической больницы
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Во вторник, 22 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Сумской области. Там он проверяет работу медицинских и культурных объектов. 

Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В Сумской области Денис Шмыгаль проверит работу областной клинической больницы. Кроме того, в планах - посетить культурные объекты. В частности, Сумской областной художественный музей им. Онацкого и Национальный академический театр драмы и музыкальной комедии им. Щепкина.

Ранее Шмыгаль прокомментировал проект госбюджета на 2021 год.

Сумы премьер Сумская область правительство визит
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