Шмыгаль наведался на Сумщину: что в программе визита

Премьер проверит работу областной клинической больницы

Премьер проверит работу областной клинической больницы

Telegram

Во вторник, 22 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Сумской области. Там он проверяет работу медицинских и культурных объектов.

Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В Сумской области Денис Шмыгаль проверит работу областной клинической больницы. Кроме того, в планах - посетить культурные объекты. В частности, Сумской областной художественный музей им. Онацкого и Национальный академический театр драмы и музыкальной комедии им. Щепкина.

Ранее Шмыгаль прокомментировал проект госбюджета на 2021 год.