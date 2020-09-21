Окружной админсуд Киева открыл производство в деле о назначении Малеванного главой Госэкоинспекции

Истец по делу – бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов

Истец по делу – бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов

Фото: Politeka

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство в административном деле по иску экс-главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова к Кабинету Министров Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ОАСК.

Истец просит суд отменить распоряжение правительства от 20 мая 2020 года о назначении Андрея Малеванного главой Государственной экологической инспекции Украины", - говорится в сообщении.

Так, суд взял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 13 октября 2020 года.

Как сообщалось, на должности руководителя инспекции Фирсова сменил Андрей Малеванный, соответствующее решение Кабмин принял 13 мая.

9 сентября в ОАСК поступил поступил иск Фирсова к Кабинету Министров Украины.