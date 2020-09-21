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Рейтинг падает: на выборах в Раду за "слуг" проголосовали бы 21,5% граждан - опрос
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21 сентября 2020, 12:13 11

Рейтинг падает: на выборах в Раду за "слуг" проголосовали бы 21,5% граждан - опрос

21 сентября 2020, 12:13 11
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По данным КМИС, в парламент попали бы пять партий
По данным КМИС, в парламент попали бы пять партий
Фото: из открытых источников
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Если бы выборы в парламент проходили в середине сентября 2020 года, то в Раду попали бы пять партий. Среди них: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Радикальная партия".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные опрос КМИС.

Так, по результатам опроса, в апреле партию "Слуга народа" поддерживали бы 32,6%, избирателей, которые определились и планируют голосовать, в мае - 28%, то в сентябре - 21,5% респондентов.

Если бы выборы в Раду прошли в середине сентября, рейтинг партий был бы следующий:

  • 21,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 17,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  • 16,3% - за партию "Европейская Солидарность",
  • 8,7% - за партию "Батькивщина",
  • 6,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 4,1% - за "Партию Шария",
  • 4% - за партию "Сила и честь",
  • 3,3% - за партию "Свобода",
  • 3,1% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2,8% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",
  • 2,6% - за партию "УДАР",
  • 1,9% - за партию "За майбутне",
  • 1,8% - за партию "Самопомич",
  • 1,8% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 1,3% - за партию "Голос",
  • 1% - за партию "Пропозиция",
  • 0,8% - за партию "Национальный корпус",
  • за другие партии - всего 0,9%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 по 16 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, ранее стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах.

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