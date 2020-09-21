Рейтинг падает: на выборах в Раду за "слуг" проголосовали бы 21,5% граждан - опрос
Если бы выборы в парламент проходили в середине сентября 2020 года, то в Раду попали бы пять партий. Среди них: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Радикальная партия".
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные опрос КМИС.
Так, по результатам опроса, в апреле партию "Слуга народа" поддерживали бы 32,6%, избирателей, которые определились и планируют голосовать, в мае - 28%, то в сентябре - 21,5% респондентов.
Если бы выборы в Раду прошли в середине сентября, рейтинг партий был бы следующий:
- 21,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
- 17,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",
- 16,3% - за партию "Европейская Солидарность",
- 8,7% - за партию "Батькивщина",
- 6,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
- 4,1% - за "Партию Шария",
- 4% - за партию "Сила и честь",
- 3,3% - за партию "Свобода",
- 3,1% - за партию "Гражданская позиция",
- 2,8% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",
- 2,6% - за партию "УДАР",
- 1,9% - за партию "За майбутне",
- 1,8% - за партию "Самопомич",
- 1,8% - за партию "Оппозиционный блок",
- 1,3% - за партию "Голос",
- 1% - за партию "Пропозиция",
- 0,8% - за партию "Национальный корпус",
- за другие партии - всего 0,9%.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 по 16 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.
Напомним, ранее стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах.