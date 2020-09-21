Рейтинг падает: на выборах в Раду за "слуг" проголосовали бы 21,5% граждан - опрос

По данным КМИС, в парламент попали бы пять партий

По данным КМИС, в парламент попали бы пять партий

Фото: из открытых источников

Если бы выборы в парламент проходили в середине сентября 2020 года, то в Раду попали бы пять партий. Среди них: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Радикальная партия".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные опрос КМИС.

Так, по результатам опроса, в апреле партию "Слуга народа" поддерживали бы 32,6%, избирателей, которые определились и планируют голосовать, в мае - 28%, то в сентябре - 21,5% респондентов.

Если бы выборы в Раду прошли в середине сентября, рейтинг партий был бы следующий:

21,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

17,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь",

16,3% - за партию "Европейская Солидарность",

8,7% - за партию "Батькивщина",

6,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

4,1% - за "Партию Шария",

4% - за партию "Сила и честь",

3,3% - за партию "Свобода",

3,1% - за партию "Гражданская позиция",

2,8% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",

2,6% - за партию "УДАР",

1,9% - за партию "За майбутне",

1,8% - за партию "Самопомич",

1,8% - за партию "Оппозиционный блок",

1,3% - за партию "Голос",

1% - за партию "Пропозиция",

0,8% - за партию "Национальный корпус",

за другие партии - всего 0,9%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 по 16 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, ранее стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах.