В Голосеевском районе столицы произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

На месте работают правоохранители

На месте работают правоохранители

Рixabay

В Голосеевском районе Киева сегодня, 20 сентября, произошел взрыв на предприятии, в результате чего пострадали двое работников.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что взрыв произошел около 16 часов на предприятии по улице Пирогівський путь. Предварительно, взрыв произошел во время сварочных работ. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

На месте работают правоохранители, которые проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этом событии", - добавили в полиции.

Напомним, 17 сентября в центре Киева произошел взрыв в кафе, в результате чего пострадали двое человек.