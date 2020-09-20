10:34  20 сентября
В Украине опять почти 3 тысячи новых больных коронавирусом
13:15  20 сентября
Разумков считает, что для отставки главы НАБУ Сытника надо менять закон
18:13  20 сентября
Оккупанты один раз нарушили режим "тишины": В ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2020, 18:35 6

В Голосеевском районе столицы произошел взрыв на предприятии, есть пострадавшие

20 сентября 2020, 18:35 6
Читайте також українською мовою
На месте работают правоохранители
На месте работают правоохранители
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Голосеевском районе Киева сегодня, 20 сентября, произошел взрыв на предприятии, в результате чего пострадали двое работников.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что взрыв произошел около 16 часов на предприятии по улице Пирогівський путь. Предварительно, взрыв произошел во время сварочных работ. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

На месте работают правоохранители, которые проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Событие должным образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этом событии", - добавили в полиции.

Напомним, 17 сентября в центре Киева произошел взрыв в кафе, в результате чего пострадали двое человек.

Киев взрыв полиция дело предприятие
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Бывшие, нынешние, с зашкварами. Кто будет представлять "За майбутне" в Центральной Украине
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »