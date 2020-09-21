Разумков подписал постановление о непризнании выборов в Беларуси

Парламент считает, что выборы не были ни свободными, ни честными

Парламент считает, что выборы не были ни свободными, ни честными

Фото: flickr

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Согласно с карточкой проекта постановления, которая опубликована на сайте Верховной Рады, Разумков подписал его сегодня, 21 сентября.

Регламент Верховной Рады не предусматривает подписания постановлений президентом. Согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня после их подписания передаются аппаратом ВР для публикации в газете "Голос Украины" и в Ведомостях ВР", - пишет издание.

Отмечается, что после этого постановление о выборах в Беларуси вступит в силу.

Согласно документу, Рада считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. В заявлении парламент указывает на то, что выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Также в ВР считают недопустимым нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

Напомним, 15 сентября украинский парламент принял постановление о непризнании выборов в Беларуси, за это решение проголосовали 228 нардепов.