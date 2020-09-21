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21 сентября 2020, 11:48 26

Разумков подписал постановление о непризнании выборов в Беларуси

21 сентября 2020, 11:48 26
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Парламент считает, что выборы не были ни свободными, ни честными
Парламент считает, что выборы не были ни свободными, ни честными
Фото: flickr
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Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно ситуации в Республике Беларусь".

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Согласно с карточкой проекта постановления, которая опубликована на сайте Верховной Рады, Разумков подписал его сегодня, 21 сентября.

Регламент Верховной Рады не предусматривает подписания постановлений президентом. Согласно статье 139, подписанные спикером постановления и другие акты парламента не позднее следующего дня после их подписания передаются аппаратом ВР для публикации в газете "Голос Украины" и в Ведомостях ВР", - пишет издание.

Отмечается, что после этого постановление о выборах в Беларуси вступит в силу.

Согласно документу, Рада считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. В заявлении парламент указывает на то, что выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Также в ВР считают недопустимым нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

Напомним, 15 сентября украинский парламент принял постановление о непризнании выборов в Беларуси, за это решение проголосовали 228 нардепов.

выборы Беларусь закон спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков
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