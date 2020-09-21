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Ситуация в ООС: боевики совершили очередные провокации на Донбассе
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21 сентября 2020, 10:01 5

Ситуация в ООС: боевики совершили очередные провокации на Донбассе

21 сентября 2020, 10:01 5
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Украинские военные огонь в ответ не открывали
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков один раз нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе. Несмотря на это, ситуация остается полностью контролируемой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики совершили обстрел вблизи населенного пункта Новоалександровка. Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским воинам, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли. На всех участках линии разграничения наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей. Так, вблизи Марьинки враг совершил выстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Отмечается, что боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов нет. Во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина. Украинские воины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Напомним, ранее сообщалось, что сутками ранее зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

ОРДЛО Донбасс ООС ТКГ боевики
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