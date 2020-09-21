РФ может заблокировать работу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах - Кравчук

Кравчук пояснил, что не знает, изменит ли ВР постановление

Кравчук пояснил, что не знает, изменит ли ВР постановление

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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия может заблокировать не только обмен пленными, но и всю работу ТГК, в случае, если Верховная рада не изменит постановление о местных выборах.

Как передает RegioNews, об этом Кравчук заявил в комментарии Общественному.

Уже очевидно, на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются упираются в одно: Россия и ОРДЛО официально заявляют, что пока не будет изменена постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы”, — заявил Кравчук.

Он добавил, что "если нет желания одной стороны договариваться, а есть желание только Украины, то поле маневра сужается и его не существует по конкретным вопросам, но мы должны искать ответы на все вопросы”.

Кравчук уточнил, что не знает, изменит ли Верховная рада постановление.

Ранее сообщалось, что Кравчук поддерживает перенос переговоров по Донбассу из Минска в Австрию.