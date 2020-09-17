Советник Ермака утверждает, что назначить Фокина в ТКГ предложил Кравчук

Кравчук мотивировал назначение тем, что "ему будет комфортно" с Фокиным

Кравчук мотивировал назначение тем, что "ему будет комфортно" с Фокиным

Фото: 24 канал

Витольд Фокин, первый премьер-министр независимой Украины, а ныне заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), был среди перечня лиц, которых предложил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в интервью Радио "НВ", пишет RegioNews.

Предложение включить в состав украинской делегации этих людей Кравчук мотивировал тем, что ему "будет с ними комфортно", - рассказал Подоляк.

Сам Кравчук в начале сентября в эфире одного из телеканалов заявил, что нет никакого отношения к назначению Фокина его заместителем в ТКГ.

Напомним, в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти планировал заслушать заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина на заседании 15 сентября.

Однако, 13 сентября Фокин отказался встречаться с нардепами для объяснения своих заявлений по Донбассу, мотивируя это занятостью на работе.