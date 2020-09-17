Радник Єрмака стверджує, що призначити Фокіна у ТКГ запропонував Кравчук

Кравчук мотивував призначення тим, що "йому буде комфортно" з Фокіним

Кравчук мотивував призначення тим, що "йому буде комфортно" з Фокіним

Фото: 24 канал

Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр незалежної України, а нині заступник очільника української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), був серед переліку осіб, яких запропоновував перший президент України Леонід Кравчук.

Про це радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю "Радіо НВ", пише RegioNews.

Пропозицію включити до складу української делегації цих людей Кравчук мотивував тим, що йому "буде з ними комфортно", - розповів Подоляк.

Сам Кравчук на початку вересня в ефірі одного з телеканалів заявив, що немає жодного стосунку до призначення Фокіна його заступником у ТКГ.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню "Страна" заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади планував заслухати заступника голови української делегації в Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна на засіданні 15 вересня.

Однак, 13 вересня Фокін відмовився зустрічатися з нардепами для пояснень своїх заяв по Донбасу, мотивуючи це зайнятістю на роботі.