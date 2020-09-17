Стало известно, кого украинцы планируют поддержать на местных выборах - соцопрос

На местном уровне "Слуга народа" теряет голоса

На местном уровне "Слуга народа" теряет голоса

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Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что больше всего голосов на местных выборах получат пять парламентских партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "За майбутнє".

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Так, партию "Слуга народа" на выборах в областные советы готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 11,9%, партию "Европейская солидарность" - 11,3%, партию "Батькивщина" - 8,2%, партию "За майбутнє" - 5,8%.

В то же время, Радикальную партию поддерживают 4,7%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 2,8%, партию "Голос" - 2,2%, партии "Пропозиция" и "Перемога Пальчевського" - по 2,1%, партию "Наш край" - 2,0%, партию "Сила и честь" - 1,5%, партию "Самопомич" - 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включеных в список для исследования, - 21,2%.

Кроме того, если в выборах в Верховную Раду Украины суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их агрегированный показатель - 50%.

По сравнению с рейтингами политических сил в Верховную Раду заметные электоральные потери на местном уровне испытывают партии "Слуга народа", (26% "парламентского" рейтинга против 16% "местного"), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (17% против 12% ), Европейская Солидарность (16% против 11%), партия "Голос" (4% против 2%), "Сила и честь" (4% против 2%).

Зато наблюдается прирост в таких партий как "За майбутнє", "УДАР" и "Пропозиция".

Ранее сообщалось, что в Украине три четверти граждан не одобряют работу Кабмина и Рады.