Разделение Украины на районы после выборов может претерпеть изменения

Кабмин не исключает создания или ликвидации центров общин

Кабмин не исключает создания или ликвидации центров общин

Фото: Facebook

Система нового районирования, которую утвердила Верховная Рада, уже через год после проведения местных выборов потребует изменений.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

По его словам, со временем в отдельных административных единицах будут осуществляться корректировки.

Все понимают, что это еще не свершившийся процесс, уже примерно через год после первых выборов возможны изменения. Кроме того, появится возможность для того, чтобы Кабинет Министров Украины менял центры там, где будет обнаружена какая-то неуместность, или наоборот - необходимость создания нового админцентра", - рассказал Немчинов.

Он добавил, что чисто математически промоделировать то, как люди воспримут те или иные изменения, невозможно.

Я считаю, мы можем и должны возвращаться к таким процессам, если будет на это общественный запрос, а я думаю, что он все-таки будет", - отметил министр.

Напомним, в Кабмине прогнозируют дефицит кадров в ОТО при ликвидации райадминистраций, в правительстве считают, что это не является глобальной проблемой.