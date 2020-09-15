17:07  15 вересня
Якщо Фокін не прийде до Ради, за його заяви відповідатиме Кравчук – Качура
17:19  15 вересня
Місцеві вибори 2020: Кого кияни хочуть бачити на посаді мера столиці
17:54  15 вересня
На Донбасі за добу підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 17:06 6

Поділ України на райони після виборів може зазнати змін

15 вересня 2020, 17:06 6
Читайте также на русском языке
Кабмін не виключає створення або ліквідацію центрів громад
Кабмін не виключає створення або ліквідацію центрів громад
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Система нового районування, яку затвердила Верховна Рада, вже через рік після проведення місцевих виборів потребуватиме змін.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, з часом в окремих адміністративних одиницях будуть здійснюватися коригування.

Всі розуміють, що це ще не доконаний процес, вже приблизно через рік після перших виборів можливі зміни. Окрім того, з'явиться можливість для того, щоб Кабінет Міністрів України змінював центри там, де буде виявлена якась недоречність, чи навпаки – потреба створення нового адмінцентру”, - розповів Немчінов.

Він додав, що суто математично промоделювати те, як люди сприймуть ті чи інші зміни, неможливо.

Я вважаю, ми можемо і маємо повертатися до таких процесів, якщо буде на це суспільний запит, а я думаю, що він таки буде”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують дефіцит кадрів в ОТГ при ліквідації райадміністрацій, водночас в уряді вважають, що це не є глобальною проблемою.

Кабмін ОТГ реформа община Олег Немчінов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Кабміні прогнозують дефіцит кадрів в ОТГ при ліквідації райадміністрацій
15 вересня 2020, 16:40
Фонд держмайна анонсував початок продажу спиртзаводів
15 вересня 2020, 16:15
Арахамія знову заговорив про кадрові зміни у Кабміні
15 вересня 2020, 12:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »