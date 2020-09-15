Поділ України на райони після виборів може зазнати змін

Кабмін не виключає створення або ліквідацію центрів громад

Кабмін не виключає створення або ліквідацію центрів громад

Фото: Facebook

Система нового районування, яку затвердила Верховна Рада, вже через рік після проведення місцевих виборів потребуватиме змін.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, з часом в окремих адміністративних одиницях будуть здійснюватися коригування.

Всі розуміють, що це ще не доконаний процес, вже приблизно через рік після перших виборів можливі зміни. Окрім того, з'явиться можливість для того, щоб Кабінет Міністрів України змінював центри там, де буде виявлена якась недоречність, чи навпаки – потреба створення нового адмінцентру”, - розповів Немчінов.

Він додав, що суто математично промоделювати те, як люди сприймуть ті чи інші зміни, неможливо.

Я вважаю, ми можемо і маємо повертатися до таких процесів, якщо буде на це суспільний запит, а я думаю, що він таки буде”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують дефіцит кадрів в ОТГ при ліквідації райадміністрацій, водночас в уряді вважають, що це не є глобальною проблемою.