Ночью под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод

Данный газопровод поставляет газ в Европу

Данный газопровод поставляет газ в Европу

Фото: из открытых источников

На Киевщине в поселке Чабаны в ночь на 15 сентября прогремел мощный взрыв на газопроводе высокого давления, который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Чабановского поселкового совета.

В ближних населенных пунктах отключили электроснабжение из-за угрозы взрыва газа в трубопроводе.

Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Также, в поселковом совете отметили, что ситуацию удалось взять под контроль, установлена заглушка, а выход газа прекращен.

Напомним, ранее во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод.