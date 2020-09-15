Ночью под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод
На Киевщине в поселке Чабаны в ночь на 15 сентября прогремел мощный взрыв на газопроводе высокого давления, который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Чабановского поселкового совета.
В ближних населенных пунктах отключили электроснабжение из-за угрозы взрыва газа в трубопроводе.
Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.
Также, в поселковом совете отметили, что ситуацию удалось взять под контроль, установлена заглушка, а выход газа прекращен.
Напомним, ранее во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод.