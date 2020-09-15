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15 сентября 2020, 08:46 6

Ночью под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод

15 сентября 2020, 08:46 6
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Данный газопровод поставляет газ в Европу
Данный газопровод поставляет газ в Европу
Фото: из открытых источников
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На Киевщине в поселке Чабаны в ночь на 15 сентября прогремел мощный взрыв на газопроводе высокого давления, который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. Происходил мощный выход газа в окружающую среду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Чабановского поселкового совета.

В ближних населенных пунктах отключили электроснабжение из-за угрозы взрыва газа в трубопроводе.

Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.

Также, в поселковом совете отметили, что ситуацию удалось взять под контроль, установлена заглушка, а выход газа прекращен.

Напомним, ранее во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод.

газ взрыв ГСЧС спасатели Европа
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