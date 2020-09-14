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14 сентября 2020, 21:27 3

В "Голосе" рассказали, о чем договаривались с Нефедовым

14 сентября 2020, 21:27 3
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Бывшему руководителю таможни предлагали присоединиться к партии
Бывшему руководителю таможни предлагали присоединиться к партии
Фото: Сергей Притула Facebook
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Нардеп от "Голоса" Юрий Богданов заявил, что партия рассматривает формат сотрудничества с экс-главой таможни Максимом Нефедовым не только на уровне Киева, но и на общенациональном.

Об этом нардеп от фракции "Голос" Юрий Богданов рассказал в комментарии Hromadske, пишет RegioNews.

Юрий Богданов отметил, что в "Голосе" Нефедова считают "успешным реформатором публичных закупок" и называют его человеком, который "занимался экономическими реформами вопреки всем обстоятельствам".

Максим — друг партии и ее единомышленник… Мы вырабатываем эффективный формат сотрудничества и будем рады, если Макс присоединится к команде "Голоса". Не только в Киеве, но и на общенациональном уровне", — отметил Богданов.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что экс-глава таможни Нефедов может возглавить список "Голоса" на выборах в Киевсовет.

Голос Максим Нефедов выборы Кандидат Киев партия
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