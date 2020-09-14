У "Голосі" розповіли, про що домовлялися з Нефьодовим

Колишньому керівнику митниці пропонували приєднатися до партії

Колишньому керівнику митниці пропонували приєднатися до партії

Фото: Сергій Притула Facebook

Нардеп від "Голосу" Юрій Богданов заявив, що партія розглядає формат співпраці з екс-главою митниці Максимом Нефьодовим не тільки на рівні Києва, а й на загальнонаціональному.

Про це нардеп від фракції "Голос" Юрій Богданов розповів у коментарі Hromadske, пише RegioNews.

Юрій Богданов зазначив, що в "Голосі" Нефьодова вважають "успішним реформатором публічних закупівель" і називають його людиною, який "займався економічними реформами всупереч всім обставинам".

Максим — друг партії та її однодумець... Ми виробляємо ефективний формат співпраці і будемо раді, якщо Макс приєднається до команди "Голосу". Не тільки в Києві, але і на загальнонаціональному рівні", — зазначив Богданов.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ексглава митниці Нефьодов може очолити список "Голосу" на виборах в Київраду.