Из-за ошибки в Избирательном кодексе агитационная кампания на грани срыва - КИУ

Кандидаты смогут тратить на агитацию не более, чем 1 грн 2 коп

Кандидаты смогут тратить на агитацию не более, чем 1 грн 2 коп

Фото: flickr

Агитационная кампания во время местных выборов оказалась на грани срыва из-за ошибки в Избирательном кодексе.

Об этом во время брифинга заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews.

Через четыре дня, 15 сентября, у нас появятся первые кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Причина этого только одна - это грубая ошибка, которая была заложена в Избирательном кодексе", - заявил Кошель.

Он обратил внимание на тот факт, что часть 6 статьи 57 Избирательного кодекса предусматривает, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан.

Законодатель просто перепутал необлагаемый минимум, который на сегодня составляет 17 грн, и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн. Таким образом, мы оказались в ситуации, когда кандидат не может тратить на агитацию более 1 грн 2 коп", - пояснил глава КИУ.

По его словам, это может привести к переходу агитационной кампании в "тень", и она будет проводиться за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.

Также кандидат не сможет раздать листовки с программой партии и справочной информацией, поскольку газеты могут попасть под эту категорию. Согласно закону, открытка, которая дороже 1 грн 2 коп, может толковаться как форма подкупа.

Мы призываем парламент уже на следующей сессионной неделе принять технические изменения в Избирательный кодекс, исправить свои собственные ошибки и позволить кандидатам без "тени", полноценно, нормально проводить избирательную агитацию ", - подытожил Кошель.

Напомним, ЦИК утвердила размер денежного залога для кандидатов, он зависит от количества избирателей по состоянию на 5 сентября.