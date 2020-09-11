Через помилку у Виборчому кодексі агітаційна кампанія на межі зриву – КВУ

Кандидати зможуть витрачати на агітацію не більше, ніж 1 грн 2 коп

Кандидати зможуть витрачати на агітацію не більше, ніж 1 грн 2 коп

Фото: flickr

Агітаційна кампанія під час місцевих виборів опинилася на межі зриву через помилку у Виборчому кодексі.

Про це під час брифінгу заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews.

Через чотири дні, 15 вересня, у нас з'являться перші кандидати на місцевих виборах, які не зможуть вести повноцінну агітаційну кампанію. Причина цього лише одна - це груба помилка, яка була закладена у Виборчому кодексі", - заявив Кошель.

Він звернув увагу на той факт, що частина 6 статті 57 Виборчого кодексу передбачає, що вартість агітаційних матеріалів не має перевищувати 6% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум, який на сьогодні становить 17 грн, і прожитковий мінімум, який становить 2189 грн. Таким чином, ми опинилися в ситуації, коли кандидат не може витрачати на агітацію більше, ніж 1 грн 2 коп", - пояснив голова КВУ.

За його словами, це може призвести до переходу агітаційної кампанії в "тінь", і вона буде проводитися за рахунок різноманітних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного відношення до кандидата.

Також кандидат не зможе роздати листівки з програмою партії і довідковою інформацією, оскільки газети можуть потрапити під цю категорію. Згідно із законом, листівка, яка дорожча за 1 грн 2 коп, може тлумачитися як форма підкупу.

Ми закликаємо парламент уже наступного сесійного тижня прийняти технічні зміни до Виборчого кодексу, виправити свої власні помилки і дозволити кандидатам без "тіні", повноцінно, нормально проводити виборчу агітацію", - підсумував Кошель.

Нагадаємо, ЦВК затвердила розмір грошової застави для кандидатів, вона залежить від кількості виборців станом на 5 вересня.