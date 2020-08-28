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28 августа 2020, 10:35 4

Кабмин просит Раду предусмотреть помощь безработным не только на период коронавирусного карантина

28 августа 2020, 10:35 4
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КМУ
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Кабинет министров предлагает парламенту расширить программу помощи безработным на период других карантинов. В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект №3010а.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Этот документ предлагает внести изменения в статьи 471 закона "О занятости населения" и предусмотреть оказание помощи по частичной безработице не только в период карантина через коронавирус, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Закон предоставляет право Кабмину определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмигаль анонсировал, что КМУ планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Отмечалось, что помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только через COVID-19.

Кабмин карантин помощь безработица правительство
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