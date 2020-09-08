Деньги Приватбанка: Минюст направил жалобу на судью Вовка в Высший совет правосудия

На само постановление была подана апелляционная жалоба

На само постановление была подана апелляционная жалоба

Фото: Укринформ

Министерство юстиции подало в Высший совет правосудия жалобу на судью Печерского районного суда Сергея Вовка.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

Он также опубликовал видео, на котором, по словам министра, "судья Вовк именем Украины принимает по сути украсть 10 миллиардов гривен".

Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся правильно на постановление отреагировать, по всей строгости закона. Или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет", - написал Малюська.

Он добавил, что на судью Вовка была подана жалоба в Высший совет правосудия, а на решение - апелляционная жалоба.

Также Малюська напомнил, что в Верховной Раде ожидает рассмотрения законопроект №4064, который блокирует списание денежных средств.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Также сообщалось, что Минюст подаст жалобу на судью Вовка. Позже стало известно, что министерство юстиции просит Раду запретить взыскание денег по делу Приватбанка.

7 сентября закон о запрете взыскания средств с "Приватбанка" зарегистрировали в Раде. Также НАБУ открыло дело из-за решения судьи Вовка по Приватбанку.