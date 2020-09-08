Гроші Приватбанку: Мін’юст направив скаргу на суддю Вовка до Вищої ради правосуддя

На саму ухвалу була подана апеляційна скарга

На саму ухвалу була подана апеляційна скарга

Фото: Укрінформ

Міністерство юстиції подало до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Печерського районного суду Сергія Вовка.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

Він також опублікував відео, на якому, за словами міністра, "суддя Вовк іменем України ухвалює по суті вкрасти 10 мільярдів гривень”.

Його ухвала стане або початком відродження судової влади, якщо вдасться належно на ухвалу відреагувати, за всією суворістю закону. Або навпаки, символом тотального краху, якщо належної реакції не відбудеться”, - написав Малюська.

Він додав, що на суддю Вовка була подана скарга до Вищої ради правосуддя, а на ухвалу - апеляційна скарга.

Також Малюська нагадав, що у Верховній Раді очікує на розгляд законопроект №4064, який блокує списання грошових коштів.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "ПриватБанку" про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання банку обслуговувати їх депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють в $350 млн.

Також повідомлялось, що Мін'юст подасть скаргу на суддю Вовка. Пізніше стало відомо, шо міністерство юстиції просить Раду заборонити стягнення грошей у справі Приватбанку.

7 вересня закон про заборону стягнення коштів з "Приватбанку" зареєстрували у Раді. Також НАБУ відкрило справу через рішення судді Вовка по Приватбанку.