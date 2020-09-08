Страйк шахтеров в Кривом Роге: Шмыгаль поручил разобраться

Шахтеры до сих пор остаются под землей

Шахтеры до сих пор остаются под землей

Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА разобраться с причинами забастовки работников на шахте "Криворожского железорудного комбината".

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Дал поручение председателю Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко инициировать трехсторонний совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на предприятии.

По мнению главы правительства, результатом такого диалога будет меморандум, который должен способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия.

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля с целью ознакомления с ситуацией в Кривой Рог вылетела первый заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко", - отмечается в сообщении Кабмина.

Напомним, почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест, они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат.