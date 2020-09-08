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08 вересня 2020, 17:05 8

Страйк шахтарів у Кривому Розі: Шмигаль доручив розібратися

08 вересня 2020, 17:05 8
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Шахтарі досі залишаються під землею
Шахтарі досі залишаються під землею
Фото: Кабмін
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА розібратися із причинами страйку працівників на шахті "Криворізького залізорудного комбінату".

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Дав доручення голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку ініціювати тристоронню раду та почати соціальний діалог за участю профспілки, роботодавців і керівництва області”, - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що оскільки шахти перебувають у приватній власності, то держава готова допомогти у медіації для розв’язання напруженості на підприємстві.

На думку глави Уряду, результатом такого діалогу буде меморандум, який повинен сприяти покращенню соціального забезпечення гірників та продовженню ефективної роботи підприємства.

За дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з метою ознайомлення з ситуацією до Кривого Рогу вилетіла перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко", - зазначається в повідомленні Кабміну.

Нагадаємо, майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.

Кабмін шахтарі протест Деніс Шмигаль Дніпропетровська область Кривий Ріг
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