Страйк шахтарів у Кривому Розі: Шмигаль доручив розібратися

Шахтарі досі залишаються під землею

Шахтарі досі залишаються під землею

Фото: Кабмін

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Дав доручення голові Дніпропетровської ОДА Олександру Бондаренку ініціювати тристоронню раду та почати соціальний діалог за участю профспілки, роботодавців і керівництва області”, - йдеться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що оскільки шахти перебувають у приватній власності, то держава готова допомогти у медіації для розв’язання напруженості на підприємстві.

На думку глави Уряду, результатом такого діалогу буде меморандум, який повинен сприяти покращенню соціального забезпечення гірників та продовженню ефективної роботи підприємства.

За дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з метою ознайомлення з ситуацією до Кривого Рогу вилетіла перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко", - зазначається в повідомленні Кабміну.

Нагадаємо, майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.