Зеленский прибыл на Сумщину: что в программе рабочего визита
Президент должен провести ряд встреч
Президент должен провести ряд встреч
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации стратегии развития области, а также проведет ряд встреч.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года. Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы", - сообщили в ОПУ.
Также отмечается, что президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры.
Напомним, ранее сообщалось, что мэры городов Украины требуют встречи с Зеленским.
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