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08 сентября 2020, 10:43 9

Зеленский прибыл на Сумщину: что в программе рабочего визита

08 сентября 2020, 10:43 9
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Президент должен провести ряд встреч
Президент должен провести ряд встреч
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации стратегии развития области, а также проведет ряд встреч.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года. Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы", - сообщили в ОПУ.

Также отмечается, что президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что мэры городов Украины требуют встречи с Зеленским.

ветераны президент Сумская область культура визит
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