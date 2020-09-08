Строительство дорог на Сумщине замедлилось из-за блокировки на уровне АМКУ - Зеленский

Глава государства убежден, что все препятствия будут устранены

Глава государства убежден, что все препятствия будут устранены

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Сумской области темпы строительства и ремонта дорог происходят медленнее, чем в других областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Это связано с тем, что много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета", – сказал Зеленский.

Он убеждению, что все препятствия, которые тормозили темпы строительства автодорог, будет устранено.

Президент заверил, что строительство дорог, которые входят в программу "Большая стройка" в Сумской области, продолжается и завершится в определенные сроки.

Все эти обязательства контролируются. Председатель областной госадминистрации докладывал, что успеют. С председателем Укравтодора я ежедневно общаюсь. Они докладывают, что до конца года мы все это сделаем", – сообщил Зеленский.

Напомним, президент Украины находится с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации стратегии развития области, а также проведет ряд встреч.