Строительство дорог на Сумщине замедлилось из-за блокировки на уровне АМКУ - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Сумской области темпы строительства и ремонта дорог происходят медленнее, чем в других областях.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Это связано с тем, что много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета", – сказал Зеленский.
Он убеждению, что все препятствия, которые тормозили темпы строительства автодорог, будет устранено.
Президент заверил, что строительство дорог, которые входят в программу "Большая стройка" в Сумской области, продолжается и завершится в определенные сроки.
Все эти обязательства контролируются. Председатель областной госадминистрации докладывал, что успеют. С председателем Укравтодора я ежедневно общаюсь. Они докладывают, что до конца года мы все это сделаем", – сообщил Зеленский.
Напомним, президент Украины находится с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации стратегии развития области, а также проведет ряд встреч.