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08 сентября 2020, 14:51 7

Строительство дорог на Сумщине замедлилось из-за блокировки на уровне АМКУ - Зеленский

08 сентября 2020, 14:51 7
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Глава государства убежден, что все препятствия будут устранены
Глава государства убежден, что все препятствия будут устранены
Фото: president.gov.ua
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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Сумской области темпы строительства и ремонта дорог происходят медленнее, чем в других областях.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Это связано с тем, что много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета", – сказал Зеленский.

Он убеждению, что все препятствия, которые тормозили темпы строительства автодорог, будет устранено.

Президент заверил, что строительство дорог, которые входят в программу "Большая стройка" в Сумской области, продолжается и завершится в определенные сроки.

Все эти обязательства контролируются. Председатель областной госадминистрации докладывал, что успеют. С председателем Укравтодора я ежедневно общаюсь. Они докладывают, что до конца года мы все это сделаем", – сообщил Зеленский.

Напомним, президент Украины находится с рабочей поездкой в Сумской области, где примет участие в презентации стратегии развития области, а также проведет ряд встреч.

строительство план дороги президент Сумская область
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