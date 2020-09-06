"Есть расклад": Богдан вместе со "слугой" Ясько и Саакашвили обговорили местные выборы

Фото встречи политики разместили в Facebook

Фото встречи политики разместили в Facebook

Фото: Facebook

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с главой исполкома Национальной рады реформ Михеилом Саакашвили и нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.

Как передает RegioNews, фото встречи Богдан разместил на своей странице в Facebook.

Есть интересный расклад на киевские выборы!!!", — говорится в подписи к снимку.

На фото политики запечатлены с бокалами красного вина.

Похожие посты разместили также Саакашвили и Ясько. "Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании", — подписала фото депутат.

"В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении и мы говорим про киевские выборы", — написал Михеил Саакашвили.

Напомним, накануне, 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов.