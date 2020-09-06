"Есть расклад": Богдан вместе со "слугой" Ясько и Саакашвили обговорили местные выборы
Фото встречи политики разместили в Facebook
Фото встречи политики разместили в Facebook
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан провел встречу с главой исполкома Национальной рады реформ Михеилом Саакашвили и нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько.
Как передает RegioNews, фото встречи Богдан разместил на своей странице в Facebook.
Есть интересный расклад на киевские выборы!!!", — говорится в подписи к снимку.
На фото политики запечатлены с бокалами красного вина.
Похожие посты разместили также Саакашвили и Ясько. "Обсуждаем киевские выборы в очень интересной компании", — подписала фото депутат.
"В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении и мы говорим про киевские выборы", — написал Михеил Саакашвили.
Напомним, накануне, 5 сентября в Украине стартовала избирательная кампания местных выборов.
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