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04 сентября 2020, 19:08 2

Ляшко выдвинули кандидатом в нардепы на довыборах по 208 округу

04 сентября 2020, 19:08 2
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Его кандидатуру поддержала партия "Батькивщина"
Его кандидатуру поддержала партия "Батькивщина"
Фото: Facebook
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Радикальная партия выдвинула Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу в Черниговской области.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Такое решение было принято во время съезда партии, который состоялся сегодня, 4 сентября в городе Батурын.

Я возвращаюсь, чтобы бороться против продажи земли и сдачи суверенитета, чтобы бороться за рабочие места, за восстановление села, за восстановление промышленности, за сохранение украинского языка и защиту украинской государственности", - сказал Ляшко.

Его кандидатуру также поддержала партия "Батькивщина". В частности, перед делегатами выступил нардеп от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

Напомним, на Черниговщине стартовал процесс довыборов в Раду, голосование будет происходить на 199 избирательных участках.

Олег Ляшко Черниговская область Местные выборы Кандидат радикальная партия
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