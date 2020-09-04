Ляшко выдвинули кандидатом в нардепы на довыборах по 208 округу

Его кандидатуру поддержала партия "Батькивщина"

Его кандидатуру поддержала партия "Батькивщина"

Фото: Facebook

Радикальная партия выдвинула Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу в Черниговской области.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Такое решение было принято во время съезда партии, который состоялся сегодня, 4 сентября в городе Батурын.

Я возвращаюсь, чтобы бороться против продажи земли и сдачи суверенитета, чтобы бороться за рабочие места, за восстановление села, за восстановление промышленности, за сохранение украинского языка и защиту украинской государственности", - сказал Ляшко.

Его кандидатуру также поддержала партия "Батькивщина". В частности, перед делегатами выступил нардеп от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

Напомним, на Черниговщине стартовал процесс довыборов в Раду, голосование будет происходить на 199 избирательных участках.