Нардеп от ОПЗЖ назвал своих коллег "идиотами"

Это произошло во время обсуждения законопроекта

Это произошло во время обсуждения законопроекта

Фото: УНИАН

Народный депутат из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Колтунович обозвал своих коллег по парламенту "идиотами".

Это произошло во время обсуждения в сессионном зале проекта закона "О выходе из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки", передает RegioNews со ссылкой на uazmi.

Выступая, Колтунович заявил, что любые вещи, "которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, они наносят прямой ущерб национальной экономике".

В ответ от оппозиционных депутатов раздались возгласы: "Позор!" и "Шум!".

Колтунович на это сказал: "Те, кто кричит "Позор", те в 2014 году обнулили экспортный потенциал Украины".

После этих его слов шум и крики продолжились, а Колтунович заявил: "Не кричите, помолчите, господи, идиоты".

После этого председатель ВР Дмитрий Разумков попросил выключить микрофон Колтуновичу и призвал этого депутата попросить прощения у коллег.

Разумков отметил, что "такие высказывания точно не в парламенте. Давайте извинимся перед коллегами".

В ответ Колтунович сказал: "Прошу прощения за не толерантное слово. Оно неуместно в публичной плоскости".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" заснул на заседании Верховной Рады.