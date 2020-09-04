"Слуга народа" попался на кнопкодавстве
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мариковский проголосовал за законопроект с места нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской, на что обратил внимание председатель ВР Дмитрий Разумков.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.
"Господин Мариковский, а когда вы переехали к фракции ОПЗЖ? Ну просто, чтобы других понять. Вы какой карточкой голосовали? Королевской?" - поинтересовался Разумков.
На соответствующее обращение нардеп ответил: "Я случайно".
"В этом зале ничего не переголосовывали и переголосовывать не будем. Наталья Королевская не голосовала, проголосовала ее карточка, это другой вопрос, как это произошло. Это произошло действительно случайно. Потому что наши народные депутаты действительно любят перемещаться по залу. И действительно случайно, это человек не отрицает, это факт, не заменили карточку одну на другую", - сказал Разумков.
Напомним, на нардепа из Закарпатья завели уголовное дело за кнопкодавство.