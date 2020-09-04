"Слуга народа" попался на кнопкодавстве

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"Господин Мариковский, а когда вы переехали к фракции ОПЗЖ? Ну просто, чтобы других понять. Вы какой карточкой голосовали? Королевской?" - поинтересовался Разумков.

На соответствующее обращение нардеп ответил: "Я случайно".

"В этом зале ничего не переголосовывали и переголосовывать не будем. Наталья Королевская не голосовала, проголосовала ее карточка, это другой вопрос, как это произошло. Это произошло действительно случайно. Потому что наши народные депутаты действительно любят перемещаться по залу. И действительно случайно, это человек не отрицает, это факт, не заменили карточку одну на другую", - сказал Разумков.